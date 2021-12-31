Son dakika... Bakan Soylu, tek seferde en yüksek metamfetaminin yakalandığını duyurdu - Haberler
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Son dakika... Bakan Soylu, tek seferde en yüksek metamfetaminin yakalandığını duyurdu

Son dakika... Bakan Soylu, tek seferde en yüksek metamfetaminin yakalandığını duyurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberi: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün İstanbul'da yakalanan 553 kilo metamfetaminin Türkiye genelinde tek seferde yakalanan en yüksek metamfetamin olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün İstanbul'da yakalanan 553 kilo metamfetaminin Türkiye genelinde tek seferde yakalanan en yüksek metamfetamin olduğunu duyurdu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde tek seferde en yüksek metamfetamin yakalaması. İstanbul'da bugün, Esenyurt, Başakşehir ve Sarıyer ilçelerinde yapılan operasyonda; 553 kg Metamfetamin, 137 kg kimyasal madde ele geçirildi. 7 gözaltı. İstanbul Emniyeti ve Narkotik Birimlerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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