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Son dakika! Bakan Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenazesine katıldı (3)

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Haberler | Politika
Son dakika! Bakan Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenazesine katıldı (3)

Son dakika habere göre HAMİDİYE KÜLTÜR PARKI'NI GEZDİİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziler Günü programının ardından Sivas Valiliği ve belediyeyi ziyaret etti.

HAMİDİYE KÜLTÜR PARKI'NI GEZDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziler Günü programının ardından Sivas Valiliği ve belediyeyi ziyaret etti. Ardından Bakan Soylu ve beraberindekiler Sivas Valiliği ek binası önünde, Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde görev alan ekiplerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Bakan Soylu son olarak Sivas Valiliği tarafından yapımı gerçekleştirilen ve kısa süre sonra açılacak olan Hamidiye Kültür Parkı'nda incelemelerde bulundu.

Burada vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Soylu, "İnanıyorum ki Sivas'a bu park çok önemli bir katkı sağlayacak. Bu katkıyı sağlayan, bunu gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sivas'a her şeyin en güzeli yakışır" dedi.

Bakan Soylu'ya burada bir çift Kangal köpeği hediye edildi. Bakan Soylu bir süre yavru Kangal köpeğini eline alarak sevdi. Soylu ardından İstanbul'a gitmek üzere havayolu ile kentten ayrıldı.


Son dakika! Bakan Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenazesine katıldı (3)

Son dakika! Bakan Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenazesine katıldı (3)

Son dakika! Bakan Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenazesine katıldı (3)

Son dakika! Bakan Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenazesine katıldı (3)

Son dakika! Bakan Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenazesine katıldı (3)

Son dakika! Bakan Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenazesine katıldı (3)

Son dakika! Bakan Soylu, Sivas'ta şehit annesinin cenazesine katıldı (3)

Demirören Haber Ajansı / Hüsnü Ümit Avcı - Son Dakika Haberleri
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