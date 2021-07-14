Son dakika... Bakan Soylu, şehit Bekçi Gökçen Koşal için başsağlığı mesajı yayımladı
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Son dakika... Bakan Soylu, şehit Bekçi Gökçen Koşal için başsağlığı mesajı yayımladı

Son dakika... Bakan Soylu, şehit Bekçi Gökçen Koşal için başsağlığı mesajı yayımladı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da olay yerine gittikleri esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Bekçi Gökçen Koşal için başsağlığı mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da olay yerine gittikleri esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Bekçi Gökçen Koşal için başsağlığı mesajı yayımladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ'da, olay yerine gittikleri esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Bekçimiz Gökçen Koşal'a Allah'tan rahmet, ailesi ve Polis Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum. Rabbim, şehidimizin makamını ali eylesin" ifadelerini kullandı.

(Yunus Emre Kartal/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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