Son dakika... Bakan Soylu, şehit Bekçi Gökçen Koşal için başsağlığı mesajı yayımladı

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tekirdağ'da olay yerine gittikleri esnada uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit düşen Bekçi Gökçen Koşal için başsağlığı mesajı yayımladı.