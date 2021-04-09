Son Dakika | Bakan Soylu'nun paylaşımına göre 2020'de uyuşturucu bağlantılı ölümler 2017'ye kıyasla yüzde 74,6 azaldı
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Son Dakika | Bakan Soylu'nun paylaşımına göre 2020'de uyuşturucu bağlantılı ölümler 2017'ye kıyasla yüzde 74,6 azaldı

Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel
Son Dakika | Bakan Soylu'nun paylaşımına göre 2020'de uyuşturucu bağlantılı ölümler 2017'ye kıyasla yüzde 74,6 azaldı

Son dakika haber: İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017'de 941 olan uyuşturucuyla bağlantılı ölüm sayısının 2020'de 239'a gerilediğini bildirdi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 2017'de 941 olan uyuşturucuyla bağlantılı ölüm sayısının 2020'de 239'a gerilediğini bildirdi.

Soylu, uyuşturucu bağlantılı ölüm sayıları ve ele geçirilen metamfetamin ile Hint keneviri miktarlarını Twitter hesabından paylaştı.

Buna göre, 2017 ile 2020 mukayese edildiğinde uyuşturucu bağlantılı ölümler yüzde 74,6 azaldı. 2017'de 941 olan uyuşturucuyla bağlantılı ölüm sayısı 2020'de 239'a geriledi.

Ele geçirilen metamfetamin miktarı ise aynı dönemler karşılaştırıldığında yüzde 477 arttı. Narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 2017'de 644 kilogram, 2020'de ise 3 ton 719 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Operasyonlarda, 2017 ile 2020 kıyaslandığında ele geçirilen kök kenevir miktarı yüzde 507,8 arttı. Ele geçirilen kök kenevir miktarı 2017'de 18 milyon 915 bin 215 iken, 2020'de bu rakam 114 milyon 965 bin 801 oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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