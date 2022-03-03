Son Dakika | Bakan Soylu: (Maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin genelge) "Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu'nun kararlarını bir yazı çerçevesinde iletecek.

Bakan Soylu: (Maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin genelge) "Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu'nun kararlarını bir yazı çerçevesinde iletecek. İlettiği andan itibaren arkadaşlarımızla karşılıklı değerlendirmeler yapıyorlar ve onun akabinde hemen yayınlanacak"

(Müzik yasağı) "Tüm bunları Sağlık Bakanımız, Kültür ve Turizm Bakanımız ile değerlendireceğiz"

ANKARA - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Memur -Sen Akut Ekibinin Tanıtım Lansmanı ve Akreditasyon Töreni programının çıkışında basın mensuplarının sorularını cevapladı.