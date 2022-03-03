Son Dakika | Bakan Soylu: (Maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin genelge) "Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu'nun kararlarını bir yazı çerçevesinde iletecek. - Haberler

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Son Dakika | Bakan Soylu: (Maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin genelge) "Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu'nun kararlarını bir yazı çerçevesinde iletecek.

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Son dakika haberine göre Bakan Soylu: (Maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin genelge) "Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu'nun kararlarını bir yazı çerçevesinde iletecek.

Bakan Soylu: (Maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin genelge) "Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu'nun kararlarını bir yazı çerçevesinde iletecek. İlettiği andan itibaren arkadaşlarımızla karşılıklı değerlendirmeler yapıyorlar ve onun akabinde hemen yayınlanacak"

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Son Dakika | Bakan Soylu: (Maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin genelge) Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu'nun kararlarını bir yazı çerçevesinde iletecek.

Son Dakika | Bakan Soylu: (Maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin genelge) Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu'nun kararlarını bir yazı çerçevesinde iletecek.

Son Dakika | Bakan Soylu: (Maske zorunluluğunun kaldırılmasına ilişkin genelge) Sağlık Bakanlığımız Bilim Kurulu'nun kararlarını bir yazı çerçevesinde iletecek.

İhlas Haber Ajansı - Politika

Bilim Kurulu, Politika, Haberler

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