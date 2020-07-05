Son Dakika: Bakan Soylu Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi (2) Son dakika gelişmesine göre Bakan Soylu Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi (2)OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTIİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün Mardin'deki programı sırasında duyurduğu, Mardin'in Derik ilçesinde kimyasal patlayıcının ele geçirildiği operasyonun detayı ortaya çıktı.

Bakan Soylu Mardin'de kimyasal patlayıcı ele geçirildi (2)

OPERASYONUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , bugün Mardin'deki programı sırasında duyurduğu, Mardin'in Derik ilçesinde kimyasal patlayıcının ele geçirildiği operasyonun detayı ortaya çıktı. Güvenlik kaynaklarından edinen bilgiye göre, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik 'Gap-Rıha' kırsalında düzenlenen operasyonda, kimyasal patlayıcının doğal sığınak içerisine gizlenmiş halde ele geçirildiği öğrenildi. Jandarma ekiplerinin 'Gap-Rıha' kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmeye yönelik icra ettiği operasyonda tespit edilen sığınakta 2 kilo kimyasal patlayıcı, 2 şarjör, 60 mühimmat, radyo, 2 ateşleme düzeneği anahtarı, elektronik devre kutusu, 7 elektrikli fünye ve patlayıcı madde yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar kapsamında terör örgütü PKK'nın son zamanlarda verdiği ağır kayıplar için kimyasal patlayıcıyı büyükşehirlere göndereceği öğrenildi. Delil niteliğinde olan malzemeler muhafaza altına alınırken, sığınak ve diğer malzemeler kullanılamaz hale getirildi.

Kaynak: DHA