Son dakika... Bakan Soylu, Macaristan'da Türk polis memurlarının göreve başlama törenine katıldı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Dostluk Yolu Projesi kapsamında Macar Hudut Kapıları'nda Görevlendirilen Türk polis memurlarının Göreve Başlama Töreni'ne katıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Macaristan Budapeşte'de, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Sayın Sandor Pinter ile birlikte, Dostluk Yolu Projesi kapsamında Macar Hudut Kapıları'nda Görevlendirilen Polis Memurlarımızın Göreve Başlama Töreni'ne katıldı" denildi.