Son dakika... Bakan Soylu, Macaristan'da Türk polis memurlarının göreve başlama törenine katıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika... Bakan Soylu, Macaristan'da Türk polis memurlarının göreve başlama törenine katıldı

Son dakika... Bakan Soylu, Macaristan'da Türk polis memurlarının göreve başlama törenine katıldı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

Edinilen son dakika gelişmesine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Dostluk Yolu Projesi kapsamında Macar Hudut Kapıları'nda Görevlendirilen Türk polis memurlarının Göreve Başlama Töreni'ne katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Dostluk Yolu Projesi kapsamında Macar Hudut Kapıları'nda Görevlendirilen Türk polis memurlarının Göreve Başlama Töreni'ne katıldı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu, Macaristan Budapeşte'de, Macaristan Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Sayın Sandor Pinter ile birlikte, Dostluk Yolu Projesi kapsamında Macar Hudut Kapıları'nda Görevlendirilen Polis Memurlarımızın Göreve Başlama Töreni'ne katıldı" denildi.


Son dakika... Bakan Soylu, Macaristan'da Türk polis memurlarının göreve başlama törenine katıldı

Son dakika... Bakan Soylu, Macaristan'da Türk polis memurlarının göreve başlama törenine katıldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title