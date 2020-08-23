Son dakika... Bakan Soylu: "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık"
Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Bakan Soylu: "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız"
23.08.2020 09:02 | Son Güncelleme: 23.08.2020 10:30
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Bakan Soylu: "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız"
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Kaynak: AA