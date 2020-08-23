Son dakika... Bakan Soylu: "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık" Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Bakan Soylu: "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuşması Bakan Soylu: "Maalesef Giresun'da 2 kişinin cansız bedenine ulaştık. Bunlardan bir tanesi jandarma evladımız, bir tanesi de vatandaşımız" Kaynak: AA