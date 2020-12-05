Son dakika... Bakan Soylu: "Kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz"
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Son dakika... Bakan Soylu: "Kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz"

05.12.2020 15:18 | Son Güncelleme: 05.12.2020 15:23
Son dakika... Bakan Soylu:

Son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap vererek "Kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kılıçdaroğlu'nun iddialarına cevap vererek "Kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz" dedi.

Kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonları dinlendiği ve takip edildikleri yönünde yaptığı açıklamalara cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, 'Kendisinin, eşinin ve çocuklarının telefonları dinlendiği ve takip edildikleri' yönünde bir açıklamada bulunmuştur. Sayın Kılıçdaroğlu'nun, tamamen gündemi değiştirme çabasıyla yaptığı ve gerçekle hiçbir ilişkisi olmayan açıklaması, devletimize ve güvenlik güçlerimizle ortaya konulan tüm mücadeleye iftiradır, bühtandır. Aynı zamanda devletimizi zafiyete uğratmaya da matuftur" ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu'nun açıklamasının devamı şu şekilde:

"Sistemimizin önemli kurumlarından birisi olan Ana Muhalefet Partisi'nin Genel Başkanlığı sorumluluğu ile asla bağdaşmamaktadır. İstihbarat birimlerimiz yılda 4 ayrı birim tarafından en az 4 kez denetlenmektedir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun kendisinin ve ailesinin dinlendiği ya da takip edildiği yönünde bir şüphesi var ise, adresi basın yayın organları değil Cumhuriyet Başsavcılıkları olmalıdır. Savcılara yapılacak suç duyurusu karşısında atılacak tüm adımlara hazırız. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun devletin güvenlik güçlerimizin ve özellikle başarılı operasyonlara imza atan istihbarat birimlerimizin güvenini zedelemeye ve itibarını sarsmaya yönelik bu hayal ürünü açıklamalarını kınıyor, kendisini gerçek dışı iddiaları ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaya davet ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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