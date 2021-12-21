Son dakika: Bakan Soylu: "İstanbul'da 151 kilogram esrar ve 237 kilogram eroin yakalayan kahraman polislerimizi tebrik ediyorum" - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Bakan Soylu: "İstanbul'da 151 kilogram esrar ve 237 kilogram eroin yakalayan kahraman polislerimizi tebrik ediyorum"

Son dakika: Bakan Soylu:
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 ve 20 Aralık'ta İstanbul'da 151 kilogram esrar ve 237 kilogram eroin yakalaması yapan polis ekiplerini tebrik etti.

İSTANBUL (İHA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 ve 20 Aralık'ta İstanbul'da 151 kilogram esrar ve 237 kilogram eroin yakalaması yapan polis ekiplerini tebrik etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İstanbul'da 19 Aralık'ta Çatalca, Küçükçekmece ve Ümraniye'de yapılan operasyonlarda 151 kilogram esrar ve 14 kilogram eroin, 20 Aralık'ta ise Esenyurt'ta yapılan operasyonda 223 kilogram eroin ele geçirildi. 15 kişi gözaltında. Kahraman polislerimize tebrikler" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Bayrampaşa'da 'kız arkadaşım sosyal medyada neden seni aratmış' tartışması cinayetle bitti

Bayrampaşa'da "kız arkadaşım sosyal medyada neden seni aratmış" tartışması cinayetle bitti

 Fahrettin Koca'nın tepkisini çekmişti! Aydın'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı

Fahrettin Koca'nın tepkisini çekmişti! Aydın'da doktoru darbeden zanlı tutuklandı

 Kilometresi düşürülmüş aracı sattığı iddia edilen sanığa 5 yıla kadar hapis istemi

Kilometresi düşürülmüş aracı sattığı iddia edilen sanığa 5 yıla kadar hapis istemi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title