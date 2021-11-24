Bakan Soylu: FETÖ konusunda ortaya koyduğunuz irade tüm dünyaya örnektir

Interpol'ün 89'uncu Genel Kurulu Toplantısı İstanbul'da Haliç Kongre Merkezi'nde dün başladı. Toplantının ikinci gününde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ürdün İçişleri Bakanı Mazin Elfarrayeh ile görüştü. Görüşmede Ürdün ve Türkiye'nin ortak sorunları ve suç ve suçla mücadele konuları ele alındı.

ELFARRAYEH: TÜRK TOPLUMU ÜRDÜN'DE ÇOK ÖNEMLE KARŞILANIYOR

İki bakan arasındaki görüşmenin devamı basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

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Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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