Bakan Soylu: Faruk Fatih Özdemir'i tanımıyorum
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Bakan Soylu: Faruk Fatih Özdemir'i tanımıyorum

Bakan Soylu: Faruk Fatih Özdemir'i tanımıyorum
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yurt dışına kaçtığı iddia edilen kripto para borsası kurucusu Faruk Fatih Özdemir'i tanımadığını ifade etti.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, yurt dışına kaçtığı iddia edilen kripto para borsası kurucusu Faruk Fatih Özdemir'i tanımadığını ifade etti.

Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "İlgili şahıs Faruk Fatih Özer'i tanımıyorum. Bir yakınımız vasıtasıyla 23 Aralık 2019'da, yazılımcı gençlere verdiğimiz randevuya eklemlenerek gelmiştir. Randevu listesinde ismi mevcut değildir ve sadece fotoğraf çekimi esnasında odaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Haber:  ANKARA,


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Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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