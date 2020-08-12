Son dakika... Bakan Soylu'dan Avrupa'ya Yunanistan çağrısı: "Had bildirmeye davet ediyorum"
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Son dakika... Bakan Soylu'dan Avrupa'ya Yunanistan çağrısı: "Had bildirmeye davet ediyorum"

Gelen son dakika haberlerine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın göçmenlere yönelik saldırgan tavrını eleştirerek, "Özellikle insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa'ya Yunanistan'ı yaptıkları konusunda uyarmaya ve had bildirmeye davet ediyorum" dedi.

Son dakika... Bakan Soylu'dan Avrupa'ya Yunanistan çağrısı:
12.08.2020 13:27 | Son Güncelleme: 12.08.2020 13:36

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın göçmenlere yönelik saldırgan tavrını eleştirerek, "Özellikle insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa'ya Yunanistan'ı yaptıkları konusunda uyarmaya ve had bildirmeye davet ediyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da düzenlenen Afet Kriminal İnceleme Temel Eğitim Kursu Açılış Programı'na katıldı. Soylu, programda yaptığı konuşmada, afet konusunun önümüzdeki hafta biraz daha üzerinde duracakları konu olduğunu söyledi. 17 Ağustos depreminin yıl dönümü olduğunu anımsatan Soylu, "AFAD Başkanlığımızca bu konuda bir çalışma ortaya koyduk. 1 hafta boyunca çeşitli etkinliklerle, farkındalıklarla, hatırlatmalarla bir depreme hazırlık haftasını hep birlikte geçirmeyi planlıyoruz. Bu çalışmaları yaparken esas itibariyle yukarıdan aşağıya nasıl bir birikimimiz olduğunu bir kez daha hep birlikte görme fırsatı elde ettik" diye konuştu.

Türkiye'nin bugün polislik anlamında, suçu ve suçluyu takip etme anlamında teknolojik açıdan dünyanın gelişmiş ülkelerinden geri olmadığını vurgulayan Soylu, "Hatta ileri olduğu pek çok saha vardır. Özellikle kriminal inceleme noktasındaki kapasitemizle her vatandaşımızın rahatlıkla gurur duyabileceğini buradan ifade etmek isterim. Güvenliğin pek çok alanında olduğu gibi kriminal araştırma sahasında da gelişen teknoloji ve kurumsal tecrübemizi harmanlayarak modern anlamda yepyeni bir anlayışla hareket ediyoruz. Suç ve suçlu, teknolojiyi hangi hızda ve kapsamda kullanıyorsa, biz onlardan daha hızlı ve geniş kapsamlı kullanıyoruz. Önemli kaynak ve insan yatırımları yapıyoruz, ciddi sonuçlara imza atıyoruz" şeklinde konuştu.

Soylu, ülke genelindeki 10 kriminal polis laboratuvarında 2019'da soruşturmacı birimlerinden gelen 292 bin 762 inceleme talebinin karşılandığını kaydetti. Zeytin Dalı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı Harekat bölgelerinde bomba imha uzmanları tarafından 8 bin 281 adet bombanın etkisiz hale getirildiğini bildiren Soylu, bomba imha robotları başta olmak üzere inceleme ve imhada kullanılan donanımın yüzde 95'inin Kriminal Daire Başkanlığı tarafından üretildiğini söyledi. Soylu, "Bu şube müdürlüğümüzde sadece yılın ilk altı ayında 91 bin 747 olay incelenmiş, bunların 27 bin 966'sı aydınlatılmış, bu olaylara ilişkin 32 bin 9 şahıs tespiti yapılmıştır. Özellikle son 10 ayda sistemde mukayese ve kontrol bekleyen 2.5 milyon parmak iziyle ilgili özel bir çalışma başlatılmış, bunların 2.2 milyonunun kontrolü sağlanmış, terör olaylarında bin 918, uyuşturucu olaylarında 2 bin 415, kasten adam öldürme olaylarında 628 kişi olmak üzere diğer başlıklarla birlikte toplam 68 bin 629 şahıs tespiti yapılmıştır" ifadelerini kullandı.

"Amanoslar'da bu sabah itibariyle Yıldırım-5 Operasyonu başladı"

Yaklaşık 1 ay önce 'Yıldırım' operasyonlarını başlattıklarını anımsatan Soylu, "Birincisini Cudi, ikincisini Cilo, üçüncüsünü Ağrı ve Kars, dördüncüsünü Tunceli Munzur bölgesinde yaptık. Şimdi bugün yaklaşık bin 448 personelimiz, jandarmamız, jandarma özel harekatımız, jandarma komandolarımız, polis özel harekatlarımız ve güvenlik korucularımız, Amanoslar'da bu sabah itibariyle Yıldırım-5 Operasyonu'na başladılar. Allah kazadan beladan esirgesin. Allah hayırlı neticeler almayı, teröre karşı muzaffer olmalarını sağlasın. Dualarımız budur. İnşallah bu yaptığımız operasyonlarla birlikte Türkiye'yi terörle terbiye etmeye çalışanlar, terörü destekleyerek, terör kamplarına giderek, Kandil'e giderek müzakere yapanlara bu millet birliği ile beraberliği ile vakarı ile ve devlet geleneği, millet bütünlüğü ile gerekli cevabı verecektir. Terör örgütleriyle petrol pazarlığı yapanlar, terör örgütleriyle o bölgede yönetim pazarlığı yapanlar dersini alacaktır. Milletimizin bu konuda hiç bir derdi olamasın. Tarihimizin en güçlü dönemindeyiz" dedi.

"Bunun standartları konusunda bir çalışmamız var"

Bakan Soylu, program sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Soylu, vale düzenlemesiyle ilgili soru üzerine, "Aslında uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir meseleydi. Biz, modern yönetim her halini yansıtmakla sorumluyuz. Onun için özellikle vale meselesi de Türkiye geliştikçe, zenginleştikçe, büyüdükçe bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Bizim yapmamız gereken bunun standartlarını ortaya koymaktır. Bunun standartlarını konusunda bir çalışmamız var. Bu salgın dönemine geldiği için bu çalışmamızı geciktirdik. Ama şimdi arkadaşlarımız tüm kurumlarla bir araya gelerek son şeklini verecekler. Yaklaşık 10-15 alanı kapsıyor. Nelerin yapılacağı, kimlerin olabileceği, nasıl tanımlanabileceği, görev biçimini, görev tanımını hep birlikte modern bir şekilde ortaya koyacağız. Eğitimini alan, aynı zamanda bu konuda kimliklendirilen bir sistem olacak vale sistemi. Vatandaşımızın bir tabirle bildiği değnekçilerin, sokak başında 5 lira, 10 lira alacağım diyenlere dönem dönem müdahale ediyoruz. Ama tabiki bir fırsat bulup vatandaşımızı rahatsız eden, huzursuz eden bir anlayışı da tamamen ortadan kaldıracaktır. Eğer böyle yerlerin vale hizmeti varsa bunları sağlayabilme kabiliyetine sahip olacaktır. Emniyetimiz, jandarmamız bu çerçevede yapılan hizmetlere izin verebilecektir. Aksi taktirde herhangi bir şeye izin verilmeyecektir" diye konuştu.

"Türkiye Cumhuriyeti devletini izlemeye devam etsinler"

Bölücü terör örgütünün sözde elebaşlarından Cemil Bayık'ın öldürüldüğü iddiasının sorulması üzerine Bakan Soylu, "Terörle mücadele operasyonlarımız devam etmektedir. Terörle mücadele konusunda bütün dünyaya tavsiyemiz Türkiye Cumhuriyeti devletini izlemeye devam etsinler" dedi.

Soylu, Marmaris'te sivil bir teknenin Yunanlar tarafından batırıldığı yönündeki haberlere ilişkin ise şunları söyledi:

"Sahil Güvenlik Komutanlığımıza gelen bir ihbar neticesinde Amerika bayraklı bir tekneye 2.5 mil civarında Yunan karasularına girerek bizim Sahil Güvenliğimiz müdahale etti. Gelen ihbar 'bize ateş açıldı' yönündeydi. İki tane yaralamanın olduğunu arkadaşlarımız bize söylediler. Gece vaktiydi ve acil müdahale edilmesi gerekiyordu. Olayla ilgili soruşturma devam etmekte. Maalesef Yunan tarafı sadece bu tip olaylar ortaya koymuyor. Aynı zamanda göçmen botlarını da acımasız bir şekilde batırmak suretiyle dünyada yeni bir sürecin önünü açmış oluyor. Benim şaşkınlığım Yunan tarafına değil. Benim şaşkınlığım özellikle göçmen hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa'yadır. Bunun üstünü örtmek için uyduruk bir teşkilat kurmuşlar. Kabahatlerini ve yaptıkları insanlık dışı eylemleri örtmek için ortaya koydukları bir teşkilat. Bizim de bununla ortak iş yapmamızı istiyorlar. Yani cinayetlerine, kabahatlerine, insanları acımasızca katletme konusunda ortaya attığı adımlara bizi de ortak etmek istiyorlar. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Özellikle insan hakları konusunda mangalda kül bırakmayan Avrupa'ya Yunanistan'ı yaptıkları konusunda uyarmaya ve had bildirmeye davet ediyorum." - ANKARA

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Kaynak: İHA

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