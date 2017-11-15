Bakan Soylu'dan Kandil'e Operasyon Sinyali: Kampları Tarumar Edip, Kandil'e Oturacağız!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bakanlığının 2018 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Doğu ve Güneydoğu'da bazı belediyelere başkan vekili atanması konusunda sürekli eleştirildiğini belirten Soylu, kayyum belediyelerin vatandaşa hizmet etmelerini sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

"BİZ TEHDİTLERİ GÖRMEK ZORUNDAYIZ"

Soylu, muhalefetin iç siyasette iktidara karşı kendi pozisyonunu alacağını belirterek, "Karşı tarafta Avrupa, ABD benimle eş kampanya yürütürse işin altına başka olgular sokmaya çalışıyorsa, ben buna bakmak zorundayım. Hepimiz bakmak zorundayız. Biz tehditleri görmek zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

"KAMPLARI TARUMAR EDİP, KANDİL'E OTURACAĞIZ"

Terörle mücadelede bir süreç olduğunu ve 14 aydır İçişleri Bakanlığı yaptığını anımsatan Soylu, şunları kaydetti:

"Ben hiçbir gün 'PKK şu tarihte bitecek' demedim. Ben hep mümkün olduğu ölçüde süreç tanımı yapmaya çalıştım. 'Baharda şunu yapacağız, sonbaharda şunu yapacağız.' Nasıl strateji ile gittiğimizi biliyoruz. Yapacağımız şey açık ve nettir. Bir, sınırımızın 25 kilometre ötesindeki kampların tamamını tarumar etmek. İki Kandil'e gidip oturacağız ve orada bizim hakimiyetimizin ortaya konulduğunu göreceğiz. Kürt vatandaşımız Kandil'in korkusundan ve endişesinden, istediği kadar siyaset yapsın istediği kadar başka partiden olsun, istediği yere oy verebilme hakkı olsun, sonuna kadar hürmetimiz ve saygımız sonsuz ama tehditle değil.

"İNSANLARI NASIL TEHDİT ETTİKLERİNİ GÖRDÜM"

Ben nasıl tehdit edildiğini gördüm. Batıdaki hiçbir siyasetçi Doğu'da ve Güneydoğu'da bir seçimde bulunmamıştır. Ben bulundum. Nasıl insanları tehdit ettiklerini, nasıl arabalara doldurup teker teker oy verme konusunda yönlendirdiklerini, nasıl insanları korku içerisinde tuttuklarını... Kolay kolay bir teşkilat başkanı okulda sorumluluk yapmaz. Bilerek ve tecrübeyi yaşayabilmek için, nasıl bir süreç var görebilmek için oraya gittim."