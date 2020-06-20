Son Dakika | Bakan Soylu, Çat'taki depremde hasar gören köyü ziyaret etti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika | Bakan Soylu, Çat'taki depremde hasar gören köyü ziyaret etti

Son dakika gelişmesine göre Bakan Soylu, Çat'taki depremde hasar gören köyü ziyaret ettiİÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle evleri hasar gören Erzurum'un Çat ilçesindeki Çayırtepe köyünü ziyaret etti.

Son Dakika | Bakan Soylu, Çat'taki depremde hasar gören köyü ziyaret etti
20.06.2020 16:39 | Son Güncelleme: 20.06.2020 16:43

Bakan Soylu, Çat'taki depremde hasar gören köyü ziyaret etti

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle evleri hasar gören Erzurum'un Çat ilçesindeki Çayırtepe köyünü ziyaret etti. Bakan Soylu, "Şunu bilesiniz sizi evinize sokana kadar biz buraya gelip gideceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımız talimet verdi. Nasıl kentsel dönüşüm varsa, kırsal dönüşüm konusunda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bir çalışması var" dedi.    Bingöl'den helikopterle Çat ilçesine gelen Süleyman Soylu, 14 Haziran'da Karlıova'da meydana 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen Çayırtepe köyünü ziyaret etti. Köylülere geçmiş olsun dileğinde bulunan Bakan Soylu, onlarla sohbet etti. Depremzedelere,  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileten Bakan Soylu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın sizlere hem geçmiş olsun dilekleri hem de selamları var. Bizim görevimiz şu böyle bir afetten sonra sizi yalnız bırakmamak. İlk akşamdan itibaren bakanlarımız, milletvekillerimiz, valimiz, kaymakamımızla sizinle olmaya, ihtiyaçlarınızı gidermeye çalıştık" dedi.    Evleri hasarlı olanlara nakdi yardım yapılacağını kaydeden Bakan Soylu şöyle devam etti:

    "Evi yıkılanlar, ağır hasarlı olanların eğer eşyalarını alamıyorlarsa 5 bin lira yardım yapacağız. Elazığ'da da, Malatya'da da aynısı yaptık. Eğer eşyalarını çıkarıyorlarsa da başka bir yere geçiyorlarsa 2 bin 500 lira yardım yapacağız. Evi hasarlı olanlar, ağır hasarlı olanlar hatta orta hasarlı olup da evine giremeyenlerin hemen yanına çadır kuracağız. Yetmedi, bunu Elazığ'da, Van'da, Malatya'da da yaptık özellikle köylerin tamamına konteyner göndereceğiz  Şunu bilesiniz; sizi evinize sokana kadar biz buraya gelip gideceğiz. Burada krizi yöneten arkadaşlarımız, valilerimiz, kaymakamlarımız, AFAD'ımız, Kızılay'ımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız hep beraber emrinize amadeyiz. Bizim görevimiz huzur içerisinde sizi karşı karşıya kaldığınız meseleden çıkartıp, Allah nasip ederse bunu sağlayabilmektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir talimatı daha var. Depremde evi ağır hasar görenler ve yıkılanlarla ilgili çelik konstrüksiyon evler yapmaktır. Aynısı Malatya ve Elazığ'da yapılmaya başlıyor. Önümüzdeki yılın bundan 1-2 ay sonrası bir zaman dilimi içerisinde bunları yetiştirmektir. Bir talimatı daha var. Bu bölgede depremde etkilenebilecek taş evler var. Cumhurbaşkanımız talimat verdi. Nasıl kentsel dönüşüm varsa, kırsal dönüşüm konusunda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın bir çalışması var. Allah bizi bir afetle karşı karşıya bırakmasın. Devletimizin bütün imkanları sizinle beraberdir, sizi yalnız bırakmayız."


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım Haber
Virüs nedeniyle işleri iptal olan oryantal Didem ekonomik kriz yaşıyor: Arabamı satacağım
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor Haber
Son seçim anketinden çıkan sonuca göre sadece dört parti barajı geçebiliyor
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi Haber
Survivor yorumcusu Semih Öztürk, Kurretülayn Matur ile gizli saklı evlendi
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor Haber
Aksaray'da üretilen sarımsaklar Rusya'da korona tedavisinde ve ilacında kullanılıyor
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim Haber
Reji ekrana yanlış görüntüyü verince Erdoğan'dan uyarı geldi: Şu anı gösterelim
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek Haber
Emekliliği yakın olanlar Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'ne dahil edilmeyecek
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Yaptırımlarla ezilen İran'ın parası her geçen gün değersizleşiyor
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Ebru Gündeş'in 8 yaşındaki kızı yıllar sonra ilk kez görüntülendi! Anne kızın benzerliği herkesi şaşırttı
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Fenomen Danla Bilic'ten bomba itiraf: Cemal Can'la 5 ay evli kaldık, ihanet yüzünden bitti
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Dr. Mehmet Öz, ABD'deki Hollywood Şöhretler Yolu'na adı yazılacak ilk Türk oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Talihsiz öğrencinin bir anlık unutkanlığı bir yılına mal oldu
Emniyet bekçilerle ilgili 'Bekar kadınların evini gözetleyebilir' iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Emniyet bekçilerle ilgili "Bekar kadınların evini gözetleyebilir" iddiası hakkında suç duyurusunda bulundu
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Tavandan akan sular yüzünden metrobüste şemsiye açtılar
Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak
Dalgıcın kurtardığı kadında koronavirüs çıktı, polise test yapılacak
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Turizm sektöründe en iyi senaryoda 100 milyon, en kötü senaryoda 200 milyon kişi işsiz kalabilir
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Son Dakika: İstanbul ve Ankara, son bir haftanın en düşük vaka sayısı başarısını gösterdi
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Define için tartıştığı karı kocayı başlarını ezerek öldüren cani yakalandı
Kendisini vuran saldırganın adını kanıyla yazdı! Ekipler şüpheli kocayı yakaladı
Kendisini vuran saldırganın adını kanıyla yazdı! Ekipler şüpheli kocayı yakaladı
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Sokağa çıkma kısıtlaması saat 09.00'da başladı! İşte kısıtlamayla ilgili tüm detaylar
Bakan Akar, 'Fransız savaş gemisine taciz' iddiasına sert yanıt verdi
Bakan Akar, "Fransız savaş gemisine taciz" iddiasına sert yanıt verdi
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı
Kaza yapan kadın psikiyatristin cüzdanı çalındı
Dini nikahlı eşini öldürdü, 'Neden yaptınız?' sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Dini nikahlı eşini öldürdü, "Neden yaptınız?" sorusuna 2 kelimelik yanıt verdi
Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü
Yağmurdan korunmak için ağaç altına saklanan yaşlı adam, yıldırım çarpması sonucu öldü
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Korona döneminde atık malzemelerden vazo ve saksı üretip kendine gelir kaynağı oluşturdu
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, kaldığı otelden yatak pozları verdi
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Kahraman baba, 3 yaşındaki kızını kurdun ağzından aldı
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Mantar toplamaya giden vatandaşlarımıza kurulan çivili yol tuzağına Valilik el koydu
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Ülke bu fedakar babayı konuşuyor! Sırtında sadece çocuğunu değil, evladının geleceğini de taşıdı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı
Sosyal mesafeyi hiçe sayan okul müdürünün konuşma yapma hevesi, velileri çileden çıkardı
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye
Fransa'nın dünyaca ünlü gazetesi manşete taşıdı: Erdogan Sultan De Libye
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Ziya Selçuk Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Lara Demet Akalın Kerimcan Durmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Adem Büyük Serdar Aziz Malcolm Thomas Fernando Muslera
Daha Fazla Su Lgs Milli Bodrum
Şu an buradasınız: Son Dakika | Bakan Soylu, Çat'taki depremde hasar gören köyü ziyaret etti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.6.2020 17:48:43. #1.15#
title