Bakan Soylu: PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe
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Bakan Soylu: PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe

Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ - Haberler | Güncel

SURİYE'nin Azez kentinde, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde Suriye Görev Gücü'nün yaptığı operasyonda, sivillere yönelik kullanılacağı belirlenen aralarında tank katili olarak bilinen TOW füzelerinin de bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

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SURİYE'nin Azez kentinde, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde Suriye Görev Gücü'nün yaptığı operasyonda, sivillere yönelik kullanılacağı belirlenen aralarında tank katili olarak bilinen TOW füzelerinin de bulunduğu çok sayıda mühimmat ele geçirildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe" dedi.  

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve TEM Dairesi Başkanlığı koordinesinde Suriye Görev Gücü'nün yaptığı operasyonda, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD/YPG tarafından, Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye'nin kuzeyindeki terörden arındırılan bölgelerde güvenlik güçlerine ait noktalara ve sivil halkın yoğun olarak bulunduğu alanlara yönelik yapılacak saldırılarda kullanılmak üzere, örgütün kontrolündeki Münbiç'e götürülmeye çalışılan çok miktarda silah ve bomba malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar arasında tank katili olarak da bilinen TOW füzelerinin de olduğu görüldü. Söz konusu füzeler, Türkiye'nin Suriye kuzeyinin terörden arındırılması amacıyla gerçekleştirdiği harekatlarda, TSK unsurlarına karşı sıklıkla kullanılmıştı. 

PKK'YA ULAŞTIRMAK İSTERKEN YAKALANDILAR2 Suriyeli şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, 2 TOW füzesi, 24 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 doçka silah namlusu ve 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler ilk ifadelerinde, malzemeleri PKK/PYD/YPG terör örgütü mensuplarına ulaştırmak isterken yakalandıklarını söyledi.BAKAN SOYLU:  PKK/YPG'YE, AZEZ'DE BÜYÜK DARBE

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, konuya ilişkin Twitter hesabında yaptığı paylaşımda, Emniyet İstihbarat, TEM birimleri ve Suriye Görev Gücü'nü tebrik ederek, "PKK/YPG'ye, Azez'de Büyük Darbe. Azez'de, sivillere yönelik saldırılarda kullanılacak; 2 TOW füzesi, 24 kalaşnikof, 1 keskin nişancı tüfeği, 2 doçka silah namlusu, 200 adet tetikleme kapsülü ele geçirildi" ifadelerini kullandı. 

 


Bakan Soylu: PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe
Bakan Soylu: PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe
Bakan Soylu: PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe
Bakan Soylu: PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe
Bakan Soylu: PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe
Bakan Soylu: PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe
Bakan Soylu: PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe
Bakan Soylu: PKK/YPG'ye, Azez'de büyük darbe

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih POYRAZ

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.3.2021 19:44:11. #1.14#
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