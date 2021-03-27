Son dakika! Bakan Soylu, Alman mevkidaşı Seehofer ile görüştü
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Son dakika! Bakan Soylu, Alman mevkidaşı Seehofer ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Son dakika! Bakan Soylu, Alman mevkidaşı Seehofer ile görüştü

Son dakika politika haberi: İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile terörizm ve göçle mücadele konularını görüştü.

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İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Horst Seehofer ile terörizm ve göçle mücadele konularını görüştü.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Almanya Federal Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Horst Seehofer arasında 25 Mart 2021 tarihinde video konferans bağlantısı ile görüşme gerçekleştirildi. Sanal toplantı olumlu bir atmosfer içerisinde gerçekleşti. Bakanlar, özellikle terörizm ve göçle mücadele konularını görüştüler. Ayrıca koronavirüs salgınının yarattığı zorlukları da ele aldılar. Bakanlar, her iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasındaki olumlu ilişkileri daha da ilerletmek ve önümüzdeki süreçte de görüşmelere devam etmek istedikleri konusunda hemfikir oldular" denildi.


Son dakika! Bakan Soylu, Alman mevkidaşı Seehofer ile görüştü
Son dakika! Bakan Soylu, Alman mevkidaşı Seehofer ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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