AFAD'ın kampanyasına katılan 425 bin 256 kişi, "Ben de varım" dedi
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AFAD'ın kampanyasına katılan 425 bin 256 kişi, "Ben de varım" dedi

AFAD'ın kampanyasına katılan 425 bin 256 kişi, 'Ben de varım' dedi
Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur - Haberler | Güncel

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ben de varım" kampanyası kapsamında, yangın ve sel bölgelerine destek için 425 bin 256 kişinin SMS gönderdiğini belirterek, taahhütlerle birlikte toplam bağış miktarının 131 milyon 49 bin 316 liraya ulaştığını kaydetti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Ben de varım" kampanyası kapsamında, yangın ve sel bölgelerine destek için 425 bin 256 kişinin SMS gönderdiğini belirterek, taahhütlerle birlikte toplam bağış miktarının 131 milyon 49 bin 316 liraya ulaştığını kaydetti.

Soylu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bugün saat 08.00 itibariyle 425 bin 256 vatandaşın "Ben de varım" diyerek, AFAD koordinasyonunda yangın ve sel bölgelerine destek için 1866'ya SMS gönderdiğini belirtti.

Toplam destek miktarının 3'üncü gününde taahhütlerle birlikte 131 milyon 49 bin 316'ya ulaştığını vurgulayan Soylu, "milletimizin yüce gönlüne müteşekkiriz" ifadesini kullandı.

Söz konusu paylaşımda, 24 milyon 164 bin 135 lira 71 kuruş, 5 milyon 5 bin 454 dolar ve 16 bin 995 avronun banka hesaplarına yatırıldığı, SMS aracılığıyla da 4 milyon 252 bin 560 liranın bağışlandığına ilişkin bilgiler görsel olarak yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sertaç Bulur

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