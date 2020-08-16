Son Dakika | Bakan Soylu: 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesi dijitalleştirildi Son dakika haberleri... İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2017 yılından bu güne 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesinin dijitalleştirildiğini bildirdi.

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, 2017 yılından bu güne 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesinin dijitalleştirildiğini bildirdi. Bakan Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Geçmişi kayıt altına almak, tarihe ve geleceğe not düşmektir. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğümüzce; 2017 yılından bugüne 365 milyon 971 bin 704 arşiv belgesi dijitalleştirildi. Emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. Haber: ANKARA, -

Kaynak: DHA