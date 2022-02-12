Son Dakika | Bakan Soylu: "21. yüzyılın ilk çeyreği bize göstermiştir ki küresel sistem iflas etmiştir" - Haberler
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Son Dakika | Bakan Soylu: "21. yüzyılın ilk çeyreği bize göstermiştir ki küresel sistem iflas etmiştir"

İhlas Haber Ajansı - Genel
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Gelen son dakika haberine göre Bakan Soylu: "21. yüzyılın ilk çeyreği bize göstermiştir ki küresel sistem iflas etmiştir" "Herşeyi hesap ediyorlardı ama 20 yıl bir iktidarın Türkiye'de altyapıyı güçlendirerek, zihni dönüşümü sağlayarak, etrafındaki çoğrafyadaki insanlara umut olarak, dünyanın başka noktasındaki insanlara...

Bakan Soylu: "21. yüzyılın ilk çeyreği bize göstermiştir ki küresel sistem iflas etmiştir"

"Herşeyi hesap ediyorlardı ama 20 yıl bir iktidarın Türkiye'de altyapıyı güçlendirerek, zihni dönüşümü sağlayarak, etrafındaki çoğrafyadaki insanlara umut olarak, dünyanın başka noktasındaki insanlara umut olarak liderleri Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde onlara karşı direnebileceğini hesap etmediler"

"Bu ekonomik vesayeti yırtacağız, yeneceğiz ve bu ekonomik vesayetin sahiplerine onların sisteminin Dünya'da işlemediğini Türkiye'de göstereceğiz, Dünya'daki başka ülkere de örnek olacağız "

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ak Parti İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu.

Son Dakika | Bakan Soylu: 21. yüzyılın ilk çeyreği bize göstermiştir ki küresel sistem iflas etmiştir

Son Dakika | Bakan Soylu: 21. yüzyılın ilk çeyreği bize göstermiştir ki küresel sistem iflas etmiştir

Son Dakika | Bakan Soylu: 21. yüzyılın ilk çeyreği bize göstermiştir ki küresel sistem iflas etmiştir

İhlas Haber Ajansı - Genel

Recep Tayyip Erdoğan, Süleyman Soylu, Türkiye, İflas, Genel, Haberler

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