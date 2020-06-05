Son Dakika | Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nda Kırklareli'ndeki meslektaşlarıyla bir araya...
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Son Dakika | Bakan Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları"nda Kırklareli'ndeki meslektaşlarıyla bir araya...

Son dakika gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen arkadaşlarım uzaktan eğitimi sahiplendiler.

Son Dakika | Bakan Selçuk,
05.06.2020 14:55 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:14

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Öğretmen arkadaşlarım uzaktan eğitimi sahiplendiler. Türkiye'de il ve ilçe teşkilatlarının sanılandan çok daha hızlı hareket edebildiğini ortaya koyduk. Milli Eğitim Bakanı olarak öğretmen meslektaşlarımla gurur duyuyorum." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Selçuk, "Ziya Öğretmen ile Eğitim Buluşmaları" kapsamında, Kırklareli'ndeki meslektaşlarıyla dijital ortamda bir araya geldi.

Görüşmede, öğretmenlerin uzaktan eğitime dair deneyimlerini dinleyen Selçuk, dünyada birçok ülkenin henüz uzaktan eğitime geçemediği, birçoğunun büyük sıkıntılar yaşadığı bir süreçte Türkiye'de verimli bir dönemin geçirildiğini, başarının öğretmenlere ait olduğunu vurguladı.

Öğretmenlere teşekkür

Türkiye'nin dünyada uzaktan eğitimi ulusal çapta gerçekleştiren ilk 3 ülkeden biri olduğunu ifade eden Selçuk, şöyle konuştu:

"Okulları, sahayı siz bizden daha iyi biliyorsunuz. Sizlerden çok şey öğreniyorum. Bu öğrendiklerimle Milli Eğitim Bakanlığının politikalarının hayata uygun olmasını sağlıyoruz. Biz burada ne karar alırsak alalım sahada yankı bulmasa boşa düşmüş oluruz. Öğretmen arkadaşlarım uzaktan eğitimi sahiplendiler. Türkiye'de il ve ilçe teşkilatlarının sanılandan çok daha hızlı hareket edebildiğini ortaya koyduk. Milli Eğitim Bakanı olarak öğretmen meslektaşlarımla gurur duyuyorum. Emekleriniz için teşekkür ediyorum. Bu durumu ülkemizin dünyada bir kazancı olarak görüyoruz. Sadece krizi yönetmek yetmez, riskleri de yönetmek için yaz aylarını da boş geçmeyeceğiz."

Öğretmen niteliğinin eğitimin niteliğini belirlediğinin altını çizen Selçuk, meslektaşlarının bu alandaki her türlü ihtiyaçlarına destek olma sözü verdi. Selçuk, "Dünyada öğretmen eğitimi konusunda en büyük yatırımı yapan ülkelerden biriyiz. İhtiyacınız olan her konuda destek sağlarız." ifadesini kullandı.

Bu arada zaman zaman renkli anların da yaşandığı görüşmede, İnci Yılmaz Şimşek'in oğlu 23 Nisan için yazdığı şiiri okurken, Hürkan Çelik ise annesinin gitarıyla eşlik ettiği "Hayat Sevince Güzel" şarkısını söyledi. Elif Aras ise çocuklarıyla birlikte Bakan Selçuk'un Babalar Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA

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