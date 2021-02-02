Son dakika: Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecini anlatacak

Son dakika gündem haberi... Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecini anlatacakMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçilmesi süreciyle ilgili detayları, yarın açıklayacak.

Bakan Selçuk, yüz yüze eğitime geçiş sürecini anlatacak

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitime geçilmesi süreciyle ilgili detayları, yarın açıklayacak.

Bakanlıktan yapılan bilgilendirmeye göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplantısı açıklamasında beyan ettiği yüz yüze eğitme geçiş süreciyle ilgili, yarın saat 10.00'da basın açıklaması yapacak. Bakan Selçuk, canlı yayında sürece ilişkin detayları kamuoyuna bildirecek.

Haber: ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı