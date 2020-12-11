Son dakika haberleri: Bakan Selçuk: "535 bini aşkın vatandaşımız evde bakım yardımı alıyor"
11.12.2020 01:22 | Son Güncelleme: 11.12.2020 02:16
Edinilen son dakika gelişmesine göre TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor.
TBMM Genel Kurulu'nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, görüşmelere katılarak konuşma yaptı.
Kaynak: Anadolu Ajansı