Son Dakika | Bakan Selçuk Uzaktan eğitimi yeni normalin bir gereği olarak algılamalıyız-1 Son dakika haberine göre Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimi yeni normalin bir gereği olarak algılamalıyızMİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var' toplantısının açılışında, "Her yurttaşımızın uzaktan eğitime ilişkin varsa bir fikri onu değerlendirmek istiyoruz.

Bakan Selçuk: Uzaktan eğitimi yeni normalin bir gereği olarak algılamalıyız

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var' toplantısının açılışında, "Her yurttaşımızın uzaktan eğitime ilişkin varsa bir fikri onu değerlendirmek istiyoruz. Bizim uzaktan eğitimi bir zorunluluk ya da zaruret olmanın ötesinde, artık bundan sonra yeni normalin gereği biçiminde algılamamız söz konusu ve uzaktan eğitim her şekilde salgından sonra da bizim eğitim sistemimizin kalitesini artırma noktasındaki araçlarımızdan bir tanesi olacak" dedi.

Bakan ?Ziya Selçuk, koronavirüs salgını döneminde yapılan uzaktan eğitim çalışmalarının değerlendirilmesi ve akademisyenlerle görüş alışverişinde bulunulması amacıyla Ankara'da düzenlenen 'Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var' toplantısının açılışında konuştu. Uzaktan eğitim sürecinin geliştirilmesi ve daha yüksek çıtalara kavuşturulması için bir araya geldiklerini söyleyen Bakan Selçuk, "Eğitim politikalarını geliştirmek ilerletmek çok kolay bir süreç değil. Mart ayından bu yana bütün dünyayla birlikte eğitimdeki bu zor eşiğimizin daha da yükseldiğini görüyoruz. Bu eşiği aşmak ve yükseltmek için de tüm dünyanın öngörülemez bir süreci nasıl yönettiğini de izliyoruz. Bu süreç içerisinde sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversitelerle, bilim insanlarıyla sürekli bir alışverişimiz var ve neyi nasıl yaptığımızı daimi olarak paylaşma imkanımız var" görüşünü ifade etti. Türkiye'nin salgın sürecinde çözüm geliştirme hızının oldukça yüksek olduğuna dikkat çeken Selçuk, bunda Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, Sağlık Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, TRT gibi paydaşların ciddi katkısının olduğuna işaret etti.

'HER YURTTAŞIMIZIN FİKRİNİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Bakan Selçuk, eğitim alanında örnek gösterilebilecek bir uzaktan eğitim yapısını hayata geçirmenin ana hedefleri ve bu anlamda bütün kaynakları da harekete geçirmek istediklerini kaydetti. Bakan Selçuk, "Sadece Milli Eğitim Bakanlığı'nın birikimini değil, Türkiye'nin birikimini harekete geçirmeye çalışıyoruz. Aldığımız her kararı öncelikle sahadaki çalışma arkadaşlarımızla değerlendiriyoruz, yöneticilerimizle ele alıyoruz, velilerimize, öğrencilerimize soruyoruz. ve bütün bu danışmaların neticesinde de görüşlerimizi olgunlaştırıyoruz. Çünkü eğitimi biz bürokratik bir süreç olarak görmüyoruz. Bu toplantıyı yine bu görüş alışverişi çerçevesinde, danışma ve istişare niyeti çerçevesinde düzenlemeye karar verdik. Bunu velilerin ve öğretmenlerin görüşleriyle desteklemek niyetindeyiz. Bundan faydalanabilmek için de 'Uzaktan Eğitime Bir Fikrim Var' dediğimiz uygulamayı hayata geçirmek istedik, bir mikrosite açtık ve her yurttaşımızın uzaktan eğitime ilişkin varsa bir fikri onu değerlendirmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

'UZAKTAN EĞİTİM, YENİ NORMALİN GEREĞİ'

Bakan Selçuk, salgın döneminde büyük ölçekte bir eğitimi sürdürme tecrübesinin şu an dünyanın gündemindeki ana konulardan birisi olduğunu, konuyla ilgili dünyanın belli başlı ülkelerini ve kurumlarını izlediklerini, akademik yayınları takip ettiklerini vurguladı. Selçuk, "Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu ile istişarelerimiz aralıksız devam ediyor ve ekipler oluşturduk, bu ekipler birlikte çalışıyorlar. Bu çerçevede bizim uzaktan eğitimi bir zorunluluk ya da zaruret olmanın ötesinde, artık bundan sonra yeni normalin gereği biçiminde algılamamız söz konusu ve uzaktan eğitim her şekilde salgından sonra da bizim eğitim sistemimizin kalitesini artırma noktasındaki araçlarımızdan bir tanesi olacak" dedi.

'EBA, DÜNYADA EN ÇOK ZİYARET EDİLEN 3'ÜNCÜ SİTE'

Selçuk, EBA internet platformunu geçtiğimiz yıl Eylül ayında tümüyle uluslararası standartlara dönüştürerek hayata geçirdiklerini, TRT ile gerçekleştirdikleri iş birliği sonucunda 3 uzaktan eğitim kanalı açtıklarını hatırlatarak, "Çocuklarımızın okullarıyla ve dersleriyle bağlantılarının kopmaması için de elimizden geleni yaptık. 1 milyon öğretmenle kalabalık bir eğitim nüfusuna sahibiz; ama emin olun bütün öğretmenlerimiz bu konuda katkı sağladı ve binlerce öğretmenimiz de fiili olarak işin içinde bulundu. Sonuçta bir dönem geçti ve kendimize sorduk. Biz neredeyiz, nereye geldik, neyi başardık başaramadık? Problemli alanlarımız, iyi yaptığımız şeyler neler? Bütün bunların hepsini gözden geçirdik. Elbette bütün dünyada olduğu gibi eksiğimiz var, sıkıntılar var, bu platformların oluşturduğu altyapılara ilişkin çözülmesi gereken birtakım problemler var. EBA internet dünya genelinde en çok ziyaret edilen üçüncü site olma konumuna geldi. Bu bize zaten nasıl hızlı bir dönüşüm gerçekleştiğini kanıt olarak gösteriyor" diye konuştu.

Bakan Selçuk, başta EBA olmak üzere tüm uzaktan eğitim araçlarını öğrenciler ve öğretmenler için yeni nesil kullanıcı dostu bir yapıya büründürmeye çalıştıklarını anlatarak, bu çerçevede eğitimde fırsat adaletini gözeterek öğrencilere ihtiyaç duydukları özel alanlarda da katkı sağladıklarını belirtti.

'YÜZYÜZE EĞİTİMİ SAĞLIKLI ŞEKİLDE BAŞLATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Uzaktan eğitim süreci içerisindeki eksiklikleri, problemleri ve işlerin nasıl daha iyi yapılabileceğini anlama noktasında desteğe ihtiyaç duyduklarını söyleyen Selçuk, şu mesajları verdi:

"Sizlerin katkılarıyla süreci bundan sonraki gidişatını, dinamiğini geliştirmek istiyoruz. ve bu gelişimi de bütün ülkeye uzaktan eğitimin standartları, çerçevesi konusunda yaygın olarak ulaştırmak istiyoruz. Eğitimin her sürecinde bilim insanlarından destek almaya devam edeceğiz. Bu mesele Türkiye'nin hatta dünyanın birikimiyle yürümesi gereken bir mesele. O yüzden bugünkü çalışmayı hep birlikte çocuklarımıza ve öğretmenlerimize daha iyi bir ortam oluşturmanın aracı olarak görüyoruz. Hiçbir endişeniz olmasın. Her bir çocuğumuza erişim ile ilgili neler yapılması, nasıl yapılması gerektiği konusunda makro planlamalar, çalışmalar devam ediyor. Velilerimize, öğretmenlerimize, çocuklarımıza yönelik ne yapılması gerekiyorsa risk analizlerini de yaparak hiçbir şeyi riske sokmaksızın hepsini adım adım yapıyoruz ve bundan sonra da yapacağız. ve bu kararlılıkla uzaktan eğitimde iyi bir yere gelmek ve yüz yüze eğitimi de sağlıklı bir şekilde başlatmak için her şeyi hazırlamaya çalışıyoruz. ve bunun için de büyük adımlar attık."

Kaynak: DHA