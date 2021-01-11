Son dakika... Bakan Selçuk'un, "İstiklal Marşı" çağrısı
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Son dakika... Bakan Selçuk'un, "İstiklal Marşı" çağrısı

11.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 11.01.2021 11:35

Son dakika gelişmesine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla okullarda düzenlenen bayrak töreninin yanı sıra TRT EBA TV üzerinden Nisan Sevim Engin (11) ve Tuğra Hüseyin Engin (9) kardeşler istiklal marşı okudu.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un talimatıyla okullarda düzenlenen bayrak töreninin yanı sıra TRT EBA TV üzerinden Nisan Sevim Engin (11) ve Tuğra Hüseyin Engin (9) kardeşler istiklal marşı okudu.

Son dakika... Bakan Selçuk'un, 'İstiklal Marşı' çağrısı
Son dakika... Bakan Selçuk'un, 'İstiklal Marşı' çağrısı
Son dakika... Bakan Selçuk'un, 'İstiklal Marşı' çağrısı
Son dakika... Bakan Selçuk'un, 'İstiklal Marşı' çağrısı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Ali Kuş

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