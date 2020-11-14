Son dakika... Bakan Selçuk'tan 'Müfettişlik içimde kalmış' paylaşımı
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Son dakika... Bakan Selçuk'tan 'Müfettişlik içimde kalmış' paylaşımı

14.11.2020 13:17 | Son Güncelleme: 14.11.2020 13:26
Son dakika... Bakan Selçuk'tan 'Müfettişlik içimde kalmış' paylaşımı

Son dakika haberi: MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir sınıfa girerken çekilen fotoğrafını, "Öğrenci oldum, öğretmen oldum, akademisyenlik yaptım, Bakan oldum; müfettişlik içimde kalmış" mesajı ile paylaştı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir sınıfa girerken çekilen fotoğrafını, "Öğrenci oldum, öğretmen oldum, akademisyenlik yaptım, Bakan oldum; müfettişlik içimde kalmış" mesajı ile paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, bir okulda sınıfın kapısını aralayıp, içeri girerken, arkasından çekilen fotoğrafını Twitter'daki hesabından paylaştı. Bakan Selçuk, mesajında, "Eğitim alanında öğrenci oldum, öğretmen oldum, akademisyenlik yaptım, Bakan oldum. Müfettişlik içimde kalmış. : ) Bir sınıfın kapısını bir sürprizle tıklatıp 'girebilir miyim?' dediğimde öğrencilerin ve öğretmenin 'aaa' deyişlerindeki samimiyeti hissetmeyi çok seviyorum" dedi. 

 


Son dakika... Bakan Selçuk'tan 'Müfettişlik içimde kalmış' paylaşımı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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