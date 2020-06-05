Son dakika... Bakan Selçuk'tan 'çocuklara özel maske' paylaşımı
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Son dakika... Bakan Selçuk'tan 'çocuklara özel maske' paylaşımı

Gelen son dakika haberine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı" dedi.

Son dakika... Bakan Selçuk'tan 'çocuklara özel maske' paylaşımı
05.06.2020 12:05 | Son Güncelleme: 05.06.2020 12:08

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı" dedi.

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından çocuklara özel maske üretimi ile ilgili fotoğraflı mesaj paylaştı. Selçuk "Salgın sürecinde adeta bir fabrika gibi çalışan Olgunlaşma Enstitüleri, çocukların renkli dünyalarına özel maskeler tasarlayarak seri üretime başladı. Üretim maliyetiyle Olgunlaşma Enstitülerimizin 'http://epttavm.com' mağazalarında. Sağlıkla, güle güle kullanın çocuklar" ifadelerine yer verdi. Fotoğrafta ise Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı olgunlaşma enstitülerinde çocukların yaş, cinsiyet ve gözlük kullanımını da dikkate alarak üretilen özel maskelerin görüntüleri yer aldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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