Son Dakika | Bakan Selçuk: Tam kapanmada ekranlarımız açık
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Son Dakika | Bakan Selçuk: Tam kapanmada ekranlarımız açık

Son Dakika | Bakan Selçuk: Tam kapanmada ekranlarımız açık
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Edinilen son dakika gelişmesine göre MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tam kapanmada ekranlarımız açık. Hepimiz uzaktan eğitimdeyiz" dedi.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Tam kapanmada ekranlarımız açık. Hepimiz uzaktan eğitimdeyiz" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından uzaktan eğitime ilişkin açıklama yaptı. Bakan Selçuk, "Tam kapanmada ekranlarımız açık. Hepimiz uzaktan eğitimdeyiz. Her bir öğrencimiz 'Öğretmenim' dediği anda öğretmenlerimiz 'Buradayım' diyecek kadar öğrencilerine yakındır. Hepimiz, öğrencilerimiz için buradayız" ifadesini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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