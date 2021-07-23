Son Dakika | Bakan Selçuk sosyal medya hesabında köpeğe gazete okuyan vatandaşı paylaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son Dakika | Bakan Selçuk sosyal medya hesabında köpeğe gazete okuyan vatandaşı paylaştı

Son Dakika | Bakan Selçuk sosyal medya hesabında köpeğe gazete okuyan vatandaşı paylaştı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberlerine göre Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık binasının duvarına oturup gazete okuyan bir vatandaşın yanına gelen köpeğe de gazete okuduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bakanlık binasının duvarına oturup gazete okuyan bir vatandaşın yanına gelen köpeğe de gazete okuduğu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, resmi sosyal medya hesabından bir vatandaşın bakanlık binasının önünde 'Pergel' isimli köpeğe gazete okuduğunu, köpeğin ise onu dinlediğini aktardı. Bakan Selçuk şahit olduğu o anları şöyle anlattı:

"Dün çalışma odamın penceresinden bir beyefendiyi izledim. Bakanlığın duvarına oturup gazetesini okumaya başladı. Sonra yanına bizim 'Pergel' yaklaştı. O da gayet doğal bir şey yaparmış gibi 'Pergel'e gazete okudu. Pergel de dinledi. Eğer bu paylaşımı görürse bir kahveye beklerim kendisini. 'Can'ı sevgiden mahrum bırakmayanlara hürmetle."

(Mustafa Cenik/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Adana'daki baraj gölünde yüzlerce civciv ölüme terk edildi
Adana'daki baraj gölünde yüzlerce civciv ölüme terk edildi
Çin'de su baskını nedeniyle tünelde mahsur kalan 14 işçinin cesedi bulundu
Çin'de su baskını nedeniyle tünelde mahsur kalan 14 işçinin cesedi bulundu
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan meşaleli sema gösterisiyle ilgili açıklama: Yasal işlem başlatacağız
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan meşaleli sema gösterisiyle ilgili açıklama: Yasal işlem başlatacağız
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Demir Mustafa Varank Mustafa Destici Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Seda Sayan Yıldız Tilbe Serra Arıtürk Mehmet Ali Erbil
Spor Diego Burak Elmas Rıza Çalımbay Mario Balotelli Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son Dakika | Bakan Selçuk sosyal medya hesabında köpeğe gazete okuyan vatandaşı paylaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 12:41:11. #1.16#

title