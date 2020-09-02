Son dakika... Bakan Selçuk: Son 2 yılda yaklaşık 83 milyar lira destek sağladık Son dakika haberlerine göre AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Tüm imkanları seferber ederek oluşturduğumuz teşvik ve destek paketleri ile işi, işçimizi ve işverenimizi destekliyoruz.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Tüm imkanları seferber ederek oluşturduğumuz teşvik ve destek paketleri ile işi, işçimizi ve işverenimizi destekliyoruz. 18 ayrı teşvik ve destek uygulamamızla son 2 yılda 1 milyon 670 bin iş yeri ve aylık ortalama 10,9 milyon sigortalımıza yaklaşık 83 milyar lira destek sağladık" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, istihdamın korunması için son 2 yılda önemli destekler sağlandığına dikkat çekti. Selçuk, "İstihdamın korunması ve düzenli prim ödeyen işverenlerimizin maliyetlerinin azaltılması amacıyla vermiş olduğumuz 5 puanlık indirim için 39,4 milyar lira, asgari ücretle çalışan sigortalılarımızın yaşam düzeylerini artırmayı hedefleyen asgari ücret artışının iş gücü piyasasını etkilememesi amacıyla işverenin prim maliyetinin azaltılması yönünde uygulanan Asgari Ücret Desteği için ise 15 milyar lira kaynak sağladık. Diğer yandan, gelişmiş bölgelere sağlanan yatırım desteklerinin artırılması, stratejik yatırımların desteklenmesi ve bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması için 2,4 milyar lira bölgesel yatırım teşviki ile birlikte; sosyoekonomik gelişmişlik endeksi dikkate alınarak belirlenen 51 ilde ve iki ilçede üretim ve istihdam imkanlarını artırmak için 4 milyar lira ilave 6 puanlık teşvik sağladık" dedi.

'83 MİLYAR LİRA DESTEK SAĞLADIK'Teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan sayısının gün geçtikçe arttığına vurgu yapan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Devletimiz; vatandaşlarımızın iş bulabilme imkanını arttırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak istihdam teşviki ve desteği sunmaya devam ediyor. Tüm imkanları seferber ederek oluşturduğumuz teşvik ve destek paketleri ile işi, işçimizi ve işverenimizi destekliyoruz. 18 ayrı teşvik ve destek uygulamamızla son iki yılda 1 milyon 670 bin iş yeri ve aylık ortalama 10,9 milyon sigortalımıza yaklaşık 83 milyar lira destek sağladık.1 Ağustos 2020'den itibaren başlayan Normalleşme Desteği ile birlikte teşvik ve destek sayımızı 19'a çıkartıp, istihdamı destekleyerek, Türkiye'nin büyümeye devam etmesini hedefliyoruz. Yapmış olduğumuz bu destekler ile kayıtlı istihdamın artırılmasına, kadınlarımızın, gençlerimizin ve engelli vatandaşlarımız gibi dezavantajlı grupların istihdama katılmalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz."

Kaynak: DHA