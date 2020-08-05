Son dakika! Bakan Selçuk: Son 2 yılda 23 bin 277 kişiye ulaştık
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Son dakika! Bakan Selçuk: Son 2 yılda 23 bin 277 kişiye ulaştık

Son dakika güncel haberi: AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü ile 81 ilde Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grupları oluşturduk, çalıştaylar düzenledik.

Son dakika! Bakan Selçuk: Son 2 yılda 23 bin 277 kişiye ulaştık
05.08.2020 10:16 | Son Güncelleme: 05.08.2020 10:20

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü ile 81 ilde Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grupları oluşturduk, çalıştaylar düzenledik. Son 2 yılda gerçekleştirdiğimiz 537 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile toplam 23 bin 277 kişiye ulaştık" dedi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'de kadın kooperatiflerinin giderek yaygınlaştığını belirtti. Cumhurbaşkanlığı 100 Günlük İcraat Programı'nda 'kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesi' hedefine yer verildiğini, bu kapsamda Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde 2018 yılında protokol imzaladıklarını hatırlatan Bakan Selçuk, "Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi İşbirliği Protokolü ile 81 ilde Kadın Kooperatifçiliği Çalışma Grupları oluşturduk, çalıştaylar düzenledik. Son 2 yılda gerçekleştirdiğimiz 537 çalıştay, eğitim ve bilgilendirme toplantıları ile toplam 23 bin 277 kişiye ulaştık, 181 kadın kooperatiflerini ziyaret ettik" dedi.

'1000 KADINA DANIŞMAN HAVUZU OLUŞTURMAYI PLANLIYORUZ'2018 yılından bu yana 81 yeni kadın kooperatifi kurulduğuna dikkat çeken Selçuk, "Yine son 2 yılda 8 ilaveyle 32'ye çıkan Sosyal Dayanışma Merkezleri'miz vasıtasıyla kadınlarımızı çok yönlü olarak destekliyoruz" dedi. Bakan Selçuk, 2021'de hayata geçirilen 'Kadınların Kooperatifler Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi' ile kadınların iş gücüne katılımının artırılmasına katkı sunmayı ve kadın kooperatifçiliğini teşvik etmeyi hedeflediklerini belirtti. Selçuk, şunları kaydetti:  

"3 bin 500 kooperatif kurma-ortağı olma potansiyeli olan kadına kooperatifçilik eğitimi, 1500 kooperatif ortağı olan kadına kooperatifçilik ve kadının güçlenmesi eğitimi, 3 bin kooperatif ortağı olan erkeğe kadının güçlenmesi eğitimi vermeyi planlıyoruz. Ayrıca, 1000 kadına yönelik danışman havuzu oluşturmayı ve danışmanlık hizmeti eğitimi vermeyi hedefliyoruz. Bu süreçte danışmanlarımızın kadınlarımıza mihmandarlık yapmasını önemsiyoruz. Danışmanlık hizmeti ile kadın kooperatifçilerin daha etkili ilerleyeceğine inanıyoruz." 


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Kaynak: DHA

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