Son Dakika: Bakan Selçuk: "Sınava giren öğrencilerimizle ilgili müfredat içeriği ve onlara yönelik yapılacak... Son dakika haberi... Bakan Selçuk: "Sınava giren öğrencilerimizle ilgili müfredat içeriği ve onlara yönelik yapılacak destek çalışmalarında planlamalar yapılıyor.

Bakan Selçuk: "Sınava giren öğrencilerimizle ilgili müfredat içeriği ve onlara yönelik yapılacak destek çalışmalarında planlamalar yapılıyor." Kaynak: AA