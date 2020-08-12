Son Dakika: Bakan Selçuk: "Sınava giren öğrencilerimizle ilgili müfredat içeriği ve onlara yönelik yapılacak...
Son dakika haberi... Bakan Selçuk: "Sınava giren öğrencilerimizle ilgili müfredat içeriği ve onlara yönelik yapılacak destek çalışmalarında planlamalar yapılıyor.
12.08.2020 20:45 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:20
Bakan Selçuk: "Sınava giren öğrencilerimizle ilgili müfredat içeriği ve onlara yönelik yapılacak destek çalışmalarında planlamalar yapılıyor."
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Kaynak: AA