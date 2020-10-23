Son Dakika | Bakan Selçuk: Mesleki Yeterlilik Belgesi artık 6 dilde düzenlenecek
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Son Dakika | Bakan Selçuk: Mesleki Yeterlilik Belgesi artık 6 dilde düzenlenecek

23.10.2020 22:44 | Son Güncelleme: 23.10.2020 22:49
Son Dakika | Bakan Selçuk: Mesleki Yeterlilik Belgesi artık 6 dilde düzenlenecek

Son dakika ekonomi haberi... AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1 milyon 250 bin vatandaşımızın Mesleki Yeterlilik Belgeleri'ni 6 farklı dilde düzenleyerek yurtdışında da kullanabilmelerini sağlıyoruz" dedi.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1 milyon 250 bin vatandaşımızın Mesleki Yeterlilik Belgeleri'ni 6 farklı dilde düzenleyerek yurtdışında da kullanabilmelerini sağlıyoruz" dedi. 

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yazılı açıklama yaparak 'Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin 6 farklı dilde düzenleneceğini bildirdi. "1 milyon 250 bin vatandaşımızın mesleki yeterlilik belgelerini 6 farklı dilde düzenleyerek yurtdışında da kullanabilmelerini sağlıyoruz" diyen Bakan Selçuk, çalışma hayatında nitelikli ve belgeli iş gücünün ehliyeti konumuna dönüşen ve uluslararası akreditasyona sahip olan Mesleki Yeterlilik Belgelerinin, 2019 yılından bu yana Türkçe- İngilizce olarak çift dilde düzenlenebildiğini kaydetti. 

'TERCÜME VE NOTER MARAFLARINI ORTADAN KALDIRIYORUZ'Mesleki Yeterlilik Belgelerinin, artık çalışanların tercihine göre Türkçe- İngilizce, Türkçe- Almanca, Türkçe- Fransızca, Türkçe- İspanyolca, Türkçe- Rusya ve Türkçe- Arapça olarak düzenlenebileceğini kaydeden Selçuk, "Yurt dışı projelerde ve işletmelerde istihdam edilen vatandaşlarımızın belgeleri için yeminli tercüme hizmeti almaları zorunlu kılınıyordu. Vatandaşlarımızın bu mağduriyetinin önüne geçmek için Mesleki Yeterlilik Kurumu'muz gerekli çalışmalarını tamamladı. Hayata geçirdiğimiz bu uygulama sayesinde yurt dışında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın tercüme hizmeti ve noter onayı masraflarını ortadan kaldırıyoruz" dedi.

Selçuk, Avrupa Yeterlilik Çerçevesi ile referanslandırılan Türkiye Yeterlilik Çerçevesi kapsamında düzenlenen diploma ve mesleki yeterlilik belgelerinin, başta AB ülkeleri olmak üzere dünyanın çeşitli ülkelerinde kabul edildiğini vurguladı.6 dilde düzenlenebilen Mesleki Yeterlilik Belgesi'nin dünyada bir ilk olduğuna dikkat çeken Selçuk, şu bilgileri paylaştı:

"Mesleki Yeterlilik Belgeleri, hologram ve kare barkotlu güvenlik önlemleri sayesinde taklit edilemeyecek. Ayrıca uluslararası normlara ve akreditasyon standartlarına uygun olarak dizayn edildi. Bu uygulama ile ülkemizin nitelikli ve belgeli işgücünün dünyada serbest dolaşımı açısından önemli bir adımı atmış olduk. Bir diğer ifadeyle Mesleki Yeterlilik Belgesi'ne getirdiğimiz bu yeni format,  yurtdışında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın vizesi haline dönüştü."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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