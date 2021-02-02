Son dakika! Bakan Selçuk: "Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir."
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Son dakika! Bakan Selçuk: "Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir."

02.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:22
Son dakika! Bakan Selçuk:

Son dakika haberler: Bakan Selçuk: "Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir.

Bakan Selçuk: "Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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