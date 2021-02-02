Son dakika! Bakan Selçuk: "Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir."
02.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 02.02.2021 10:22
Son dakika haberler: Bakan Selçuk: "Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir.
Bakan Selçuk: "Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap