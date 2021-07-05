Bakan Selçuk çocuklarla oyunlar oynadı

21 eğitim tesisinin toplu açılışı için Gaziantep'e gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı.

21 eğitim tesisinin toplu açılışı için Gaziantep'e gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, çocuklarla çeşitli oyunlar oynadı. Ok atan, kaleci olan, deney yapan Bakan Selçuk, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile eğlenceli bir yarışma da yaptı.

21 eğitim tesisinin toplu açılışı için Gaziantep'e gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Akkent Spor Köyü, Hasan Celal Millet Bahçesi, Şehitkamil Gençlik Merkezi, Bilim Çadırı'nı gezerek öğrencilerle oyunlar oynadı. Ok atan, deney yapan ve çocuklarla futbol oynayan Bakan Selçuk, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bardak düşürme oyununda yarışması ise izleyicileri kahkahaya boğdu. Üst üste dizili olan bardakları düşürmeye çalışan Bakan Selçuk ile Başkan Şahin'in kıyasıya rekabeti Şahin'in yarışmayı kazanmasıyla son buldu.

(Ahmet Demir - Resul Yanbul/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı