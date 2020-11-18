Son Dakika | Bakan Selçuk: "Bu süreçte öğretmenlerimiz çalışmalarını uzaktan sürdürecek, uzaktan eğitim için okullardaki bilgisayar ve kamera gibi araçlardan...
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Son Dakika | Bakan Selçuk: "Bu süreçte öğretmenlerimiz çalışmalarını uzaktan sürdürecek, uzaktan eğitim için okullardaki bilgisayar ve kamera gibi araçlardan...

18.11.2020 19:51 | Son Güncelleme: 18.11.2020 19:54
Son Dakika | Bakan Selçuk:

Bir son dakika haberine göre Bakan Selçuk: "Bu süreçte öğretmenlerimiz çalışmalarını uzaktan sürdürecek, uzaktan eğitim için okullardaki bilgisayar ve kamera gibi araçlardan yararlanabileceklerdir.

Bakan Selçuk: "Bu süreçte öğretmenlerimiz çalışmalarını uzaktan sürdürecek, uzaktan eğitim için okullardaki bilgisayar ve kamera gibi araçlardan yararlanabileceklerdir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap

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