Son Dakika | Bakan Selçuk: "Bu süreçte öğretmenlerimiz çalışmalarını uzaktan sürdürecek, uzaktan eğitim için okullardaki bilgisayar ve kamera gibi araçlardan...
18.11.2020 19:51 | Son Güncelleme: 18.11.2020 19:54
Bir son dakika haberine göre Bakan Selçuk: "Bu süreçte öğretmenlerimiz çalışmalarını uzaktan sürdürecek, uzaktan eğitim için okullardaki bilgisayar ve kamera gibi araçlardan yararlanabileceklerdir.
Bakan Selçuk: "Bu süreçte öğretmenlerimiz çalışmalarını uzaktan sürdürecek, uzaktan eğitim için okullardaki bilgisayar ve kamera gibi araçlardan yararlanabileceklerdir."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selma Kasap