Son Dakika | Bakan Selçuk: "Bu süreçte öğretmenlerimiz çalışmalarını uzaktan sürdürecek, uzaktan eğitim için okullardaki bilgisayar ve kamera gibi araçlardan...

Bir son dakika haberine göre Bakan Selçuk: "Bu süreçte öğretmenlerimiz çalışmalarını uzaktan sürdürecek, uzaktan eğitim için okullardaki bilgisayar ve kamera gibi araçlardan yararlanabileceklerdir.