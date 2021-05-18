Son dakika... Bakan Selçuk: "40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz aşı randevuları açıldı"
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Son dakika... Bakan Selçuk: "40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz aşı randevuları açıldı"

Son dakika... Bakan Selçuk: '40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz aşı randevuları açıldı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı" dedi.

- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı" dedi.

Bakan Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Meslektaşlarımız için öncelikli Covid-19 aşı uygulaması sürüyor. Bugün 40 yaş üzeri tüm öğretmenlerimiz ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı. Şu ana kadar 752 bin 600 mesai arkadaşımız için aşı olma imkanı sağlandı. Randevularınızı e-Nabız'dan alabilirsiniz. Sağlıkla." ifadelerine yer verdi.

(Musa Erdoğan/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Milli Eğitim Bakan Selçuk: '40 yaş üzeri öğretmenler ve okul çalışanlarımızın aşı randevuları açıldı'
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