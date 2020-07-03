Son Dakika | Bakan Selçuk: "186 çalışanımızın ailelerine ulaşmaya başladık"
Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama meydana gelen havai fişek fabrikasının bulunduğu bölgede açıklamada bulundu.
03.07.2020 19:48 | Son Güncelleme: 03.07.2020 20:22
Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Sakarya'nın Hendek ilçesinde patlama meydana gelen havai fişek fabrikasının bulunduğu bölgede açıklamada bulundu.
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Kaynak: AA