Son dakika: Bakan Pekcan: "Vakit, pandemi sonrası dünyayı yeniden ve daha iyi inşa etme vaktidir. OECD İstanbul Merkezi'nden bu manada önemli katkı bekliyoruz."
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Son dakika: Bakan Pekcan: "Vakit, pandemi sonrası dünyayı yeniden ve daha iyi inşa etme vaktidir. OECD İstanbul Merkezi'nden bu manada önemli katkı bekliyoruz."

22.01.2021 14:29 | Son Güncelleme: 22.01.2021 14:29
Son dakika: Bakan Pekcan:

Son dakika ekonomi haberi: Bakan Pekcan: "Vakit, pandemi sonrası dünyayı yeniden ve daha iyi inşa etme vaktidir.

Bakan Pekcan: "Vakit, pandemi sonrası dünyayı yeniden ve daha iyi inşa etme vaktidir. OECD İstanbul Merkezi'nden bu manada önemli katkı bekliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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