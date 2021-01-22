Son dakika: Bakan Pekcan: "Vakit, pandemi sonrası dünyayı yeniden ve daha iyi inşa etme vaktidir. OECD İstanbul Merkezi'nden bu manada önemli katkı bekliyoruz."

Son dakika ekonomi haberi: Bakan Pekcan: "Vakit, pandemi sonrası dünyayı yeniden ve daha iyi inşa etme vaktidir.