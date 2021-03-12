Son Dakika | Bakan Pekcan: Türk malı imajını daha etkin kılmak için bazı düzenlemeler hayata geçirdik
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Son Dakika | Bakan Pekcan: Türk malı imajını daha etkin kılmak için bazı düzenlemeler hayata geçirdik

12.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:36
Son Dakika | Bakan Pekcan: Türk malı imajını daha etkin kılmak için bazı düzenlemeler hayata geçirdik

Son dakika habere göre Bakan Pekcan: Türk malı imajını daha etkin kılmak için bazı düzenlemeler hayata geçirdikTİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunumuz bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

Bakan Pekcan: Türk malı imajını daha etkin kılmak için bazı düzenlemeler hayata geçirdik

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunumuz bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Uygunsuz bir üründen kaynaklı zararlarda firma, zarar görene tazminat ödemekle yükümlü kılındı. Kanun ile Türk malı imajını dış pazarlarda daha etkin kılmak üzere de bazı düzenlemeleri hayata geçirdik" dedi.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "12 Mart 2020 tarihinde yayımlanan Yeni Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunumuz bir yıllık geçiş sürecinin ardından bugün itibarıyla yürürlüğe girdi. Kanun ile ürünlerin piyasaya arz edilmesine ilişkin pek çok önemli yenilik getirilmiş olduk. İzlenebilirlik ile imalatçıdan satıcıya kadar tüm aktörlere bir ürünü kimden aldığını ve kime sattığını beyan etme zorunluluğu getirdik, uygunsuz ürünün asıl sorumlusunu bulma konusunda önemli bir adım attık. İzlenebilirlik kayıt dışılığın azaltılmasına da katkı sağlayacak. Geri çağırmayı zorunlu hale getirdik. E-ticareti de piyasa gözetimi ve denetimi kapsamına aldık ve ürün sorumluluğu tazminatını hayata geçirdik. Uygunsuz bir üründen kaynaklı zararlarda firma zarar görene tazminat ödemekle yükümlü kılındı. Kanun ile Türk malı imajını dış pazarlarda daha etkin kılmak üzere de bazı düzenlemeleri hayata geçirdik. Güvensiz veya tağşişe konu ürünün ihracını yasakladık, aykırı davranan firmalara müeyyide getirdik. Yürürlüğe giren yeni kanunumuzun hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

ANKARA,

                


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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