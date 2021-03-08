Son dakika! Bakan Pekcan, TESK'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuştu Açıklaması
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Son dakika! Bakan Pekcan, TESK'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuştu Açıklaması

08.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 08.03.2021 14:24
Son dakika! Bakan Pekcan, TESK'in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde konuştu Açıklaması

Son dakika haberler... Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın esnafın geçmişten bugüne Türk kadınının sosyo-ekonomik yaşantıda elde ettiği kazanımların ve sağladığı başarıların birer temsilcileri olduğunu belirterek, "Umuyorum gelecekte çok daha fazla kadın, yetenekleri, eğitim ve donanımları, cesaretleriyle ticari...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, kadın esnafın geçmişten bugüne Türk kadınının sosyo-ekonomik yaşantıda elde ettiği kazanımların ve sağladığı başarıların birer temsilcileri olduğunu belirterek, "Umuyorum gelecekte çok daha fazla kadın, yetenekleri, eğitim ve donanımları, cesaretleriyle ticari hayatta etkin şekilde yer alacak ve örnek başarılara imza atacaklardır." dedi.

Pekcan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunun (TESK) video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliğine katıldı.

Pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de kadın hakları konusunda geçmişten bugüne önemli mesafe katedildiğine dikkati çeken Pekcan, "Bir taraftan kadın haklarının daha da etkin biçimde temin edilmesi ve daha eşitlikçi koşulların sağlanması için çalışırken bir taraftan da kadınların maruz kalabilecekleri ayrımcılığa ve hatta kötü muamele ve şiddete de asla müsamaha göstermemeli, bunlarla hep birlikte mücadele etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Pekcan, kadına yönelik şiddetin önlenmesinde adli mercilere ve yargıya önemli sorumluluk düşmekle birlikte herkesin üzerine düşen büyük sorumluklar olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Şiddet eğilimi gösteren, şiddete meyilli olan, şiddet içerikli söylemlerde bulunan kişilere ister yakınımız-akrabamız olsun ister komşumuz-arkadaşımız olsun her kim olursa olsun, bu tutum ve davranışları ile ilgili en ufak müsamaha göstermememiz, kendilerine toplumsal baskı uygulamamız gerekmektedir. Kadına yönelik şiddeti ancak bu tür yöntemlerle, topyekun bir toplumsal baskı ve mücadele ile yenebileceğimizi değerlendiriyor ve ümit ediyorum."

Ticaret Bakanlığı olarak, kadınların çalışma hayatına atılmalarını desteklemek için yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi veren Pekcan, özellikle eğitim alanında hayata geçirdikleri projelerden bahsetti.

Pekcan, esnaf ve sanatkarlara verdikleri desteklere de değinerek, özellikle Kovid-19'a karşı alınan tedbirlere yönelik Ekonomik İstikrar Kalkanı Tedbir Paketi çerçevesinde, vergi, istihdam ve finansmanla ilgili belli kolaylıklar sağlandığını anımsattı.

Aralık ayından bu yana alınan kararlarla da esnaf-sanatkara doğrudan gelir ve kira desteği ile restoran-kafe işletmelerine yönelik ciro kaybı desteğinin hayata geçirildiğine dikkati çeken Pekcan, "Kontrollü normalleşme sürecini inşallah salimen atlatarak en kısa sürede günlük hayatlarımıza dönebilmeyi ümit ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, devlet-millet dayanışması ile hep birlikte hareket ederek tedbirleri elden bırakmayarak, bu süreci geride bırakıp hayatımıza devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kadın esnaf ve sanatkarlara seslenen Pekcan, "Sizler, geçmişten bugüne Türk kadınının sosyo-ekonomik yaşantıda elde ettiği kazanımların ve sağladığı başarıların birer temsilcilerisiniz. Umuyorum gelecekte çok daha fazla kadın, yetenekleri, eğitim ve donanımları, cesaretleriyle ticari hayatta etkin şekilde yer alacak ve örnek başarılara imza atacaklardır." diye konuştu.

"Kadına yönelik şiddet virüsten daha hızlı yayılıyor"

TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken de son zamanlarda kadına yönelik şiddetin virüsten daha hızlı yayıldığının altını çizdi. Palandöken, şunları kaydetti:

"8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü bizim için çok önemli. Ahilik geleneğini benimseyen esnaf teşkilatında kadın eli öpülesidir, her şeyden üstündür ve kadına asla el kalkmaz. Ancak ne yazık ki son yıllarda her gün kadına şiddet haberlerine ve kadın cinayetlerine tanık olmaktan dolayı utanç duyuyoruz. Hiçbir geçim sıkıntısı, bunalım, cinnet ya da aile arasındaki olumsuz gelişmeler şiddeti haklı çıkaramaz. Bir kez daha üstüne basa basa söylüyorum ki kadına yönelik şiddet kabul edilemez. Değerli annelerimiz, eşimiz, kız kardeşlerimiz, kız çocuklarımız başımızın tacıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

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