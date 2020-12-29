Son dakika: Bakan Pekcan: "STA ile Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacak. Ticaretimiz inanıyorum daha da gelişecek."
29.12.2020 15:25 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:28
Son dakika habere göre Bakan Pekcan: "STA ile Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacak.
Bakan Pekcan: "STA ile Birleşik Krallık ile aramızdaki ticaret yapısıyla ilgili bir belirsizlik kalmayacak. Ticaretimiz inanıyorum daha da gelişecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır