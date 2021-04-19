Son dakika... Bakan Pekcan: Maskede fahiş fiyat artışı yapan 24 firmaya para cezası uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Bakan Pekcan: Maskede fahiş fiyat artışı yapan 24 firmaya para cezası uygulandı

Son dakika... Bakan Pekcan: Maskede fahiş fiyat artışı yapan 24 firmaya para cezası uygulandı
Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR - Haberler | Politika

Edinilen son dakika gelişmesine göre TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca incelemeye alınan 40 firmadan, maskede fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 24 firmaya idari para cezası uygulandığını açıkladı.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nca incelemeye alınan 40 firmadan, maskede fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 24 firmaya idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Bakan Pekcan, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, "Ücretli maske üretimi yapan firma sayısı kaçtır? Ücretli maske satışı sürecinde toplam satılan maske sayısı kaçtır? Pandemi başından beri yurttaşların satın aldığı maskelere ödediği bedel toplam olarak ne kadardır? Pandemi sürecinde zorunlu kullanım ürünü olan maskelerin satışında haksız fiyat artışı nedeniyle hakkında yasal işlem başlatılan firma sayısı kaçtır?" sorularını içeren önergesini yanıtladı.Pekcan, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklik ile üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarını engellemek ve gerekli hallerde idari para cezası kararı almak amacıyla 'Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu' oluşturulduğunu anımsattı. Pekcan, "Bu doğrultuda, Kurul tarafından, maske satışında yaşanan fahiş fiyat artışının tespiti kapsamında 40 firma incelemeye alınarak; bu firmalardan fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 24 firmaya idari para cezası uygulanmıştır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti KARALAR

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Müjde Ar Cem Yılmaz Hande Erçel Mustafa Üstündağ
Spor Mesut Özil Fatih Terim Serdar Aziz Yılmaz Vural Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Silah
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Bakan Pekcan: Maskede fahiş fiyat artışı yapan 24 firmaya para cezası uygulandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 13:05:12. #1.14#

title