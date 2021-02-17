Son dakika... Bakan Pekcan: İstenmeyen iletilere 32.2 milyon ret işlemi yapıldı
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Son dakika... Bakan Pekcan: İstenmeyen iletilere 32.2 milyon ret işlemi yapıldı

17.02.2021 11:13 | Son Güncelleme: 17.02.2021 11:17
Son dakika... Bakan Pekcan: İstenmeyen iletilere 32.2 milyon ret işlemi yapıldı

Son dakika haberi: TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, istenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla hizmete açtıkları Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine (İYS) vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini, 32.

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, istenmeyen SMS, sesli arama ve e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla hizmete açtıkları Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemine (İYS) vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini, 32.2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleştini açıkladı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İstenmeyen SMS, sesli arama ve  e-posta gibi ticari elektronik iletilerin önüne geçmek amacıyla 7 Ocakta hizmete açtığımız İYS'ye vatandaşlarımız büyük ilgi gösterdi. Bugüne kadar 2 milyonun üzerinde vatandaşımız sisteme girerek onaylarını kontrol etti. 32.2 milyon ret işlemi ve 300 bine yakın onay işlemi gerçekleşti. Bundan sonra da vatandaşlarımız ticari elektronik ileti tercihlerini kolayca e-Devlet kapısından veya 'www.iys.org.tr' adresinden arzu ettikleri anda değiştirebilirler" ifadelerini kullandı.


Son dakika... Bakan Pekcan: İstenmeyen iletilere 32.2 milyon ret işlemi yapıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

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