Son Dakika | Bakan Pekcan: "İmzalayacağımız Serbest Ticaret Anlaşması'nın sağladığı güçlü katkı ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesine...
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Son Dakika | Bakan Pekcan: "İmzalayacağımız Serbest Ticaret Anlaşması'nın sağladığı güçlü katkı ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesine...

29.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:44
Son Dakika | Bakan Pekcan:

Son dakika haberlerine göre Bakan Pekcan: "İmzalayacağımız Serbest Ticaret Anlaşması'nın sağladığı güçlü katkı ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik adımları atmaya devam edeceğiz.

Bakan Pekcan: "İmzalayacağımız Serbest Ticaret Anlaşması'nın sağladığı güçlü katkı ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik adımları atmaya devam edeceğiz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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