Son Dakika | Bakan Pekcan: "İmzalayacağımız Serbest Ticaret Anlaşması'nın sağladığı güçlü katkı ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesine...
29.12.2020 15:39 | Son Güncelleme: 29.12.2020 15:44
Son dakika haberlerine göre Bakan Pekcan: "İmzalayacağımız Serbest Ticaret Anlaşması'nın sağladığı güçlü katkı ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik adımları atmaya devam edeceğiz.
Bakan Pekcan: "İmzalayacağımız Serbest Ticaret Anlaşması'nın sağladığı güçlü katkı ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik adımları atmaya devam edeceğiz." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı