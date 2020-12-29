Son Dakika | Bakan Pekcan: "İmzalayacağımız Serbest Ticaret Anlaşması'nın sağladığı güçlü katkı ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesine...

Son dakika haberlerine göre Bakan Pekcan: "İmzalayacağımız Serbest Ticaret Anlaşması'nın sağladığı güçlü katkı ile ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesine yönelik adımları atmaya devam edeceğiz.