Son dakika: Bakan Pekcan: "Hem Türkiye hem de Birleşik Krallık'ın kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Son dakika: Bakan Pekcan: "Hem Türkiye hem de Birleşik Krallık'ın kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor"

28.12.2020 21:11 | Son Güncelleme: 28.12.2020 21:25
Son dakika: Bakan Pekcan:

Son dakika habere göre Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerin yeni temeli, çerçevesi olacak Serbest Ticaret Anlaşması'nı yarın imzalayacaklarını belirterek "Hem Türkiye'nin hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Birleşik Krallık'ın (BK) karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni...

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerin yeni temeli, çerçevesi olacak Serbest Ticaret Anlaşması'nı yarın imzalayacaklarını belirterek "Hem Türkiye'nin hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Birleşik Krallık'ın (BK) karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Pekcan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde sonuçlandırdıkları Birleşik Krallık ile ticari ilişkilerin yeni temeli, çerçevesi olacak Serbest Ticaret Anlaşması'nı yarın imzalayacaklarına dikkati çekti.

Türkiye'nin en büyük 3'üncü ticaret ortağı olan Birleşik Krallık ile ticari ilişkileri kazan-kazan prensibiyle artırarak sürdürmeyi amaçlayan söz konusu Serbest Ticaret Anlaşması'nın, Birleşik Krallık ile ilişkilerin daha da derinleştirilmesi yönünde çok kritik bir adım olduğunu ifade eden Pekcan, "2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem de en önemli ticaret ortaklarımızdan biri olan Birleşik Krallık'ın (BK) karşılıklı olarak kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Pekcan, Anlaşmanın Türkiye, Birleşik Krallık ve iş dünyasına hayırlı olması temennisinde bulunarak "2017'den bu yana süren, AB ile Gümrük Birliği anlaşmamız sonrasında imzaladığımız en önemli anlaşma olacak olan bu STA'nın imzalanmasında emeği geçen başta BK Ticaret Bakanı Sayın Liz Truss olmak üzere Türk ve İngiliz heyetlerine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Cahit Özkan Fahrettin Koca Süreyya Sadi Bilgiç Adil Karaismailoğlu
Magazin Demet Akalın Bülent Ersoy Furkan Palalı İbrahim Tatlıses
Spor Can Bartu Ryan Babel Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Kaza İngiltere Türk Lirası Asgari Ücret
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika: Bakan Pekcan: "Hem Türkiye hem de Birleşik Krallık'ın kazanacağı yepyeni bir dönem başlıyor" | Haberler.com Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 21:40:10. #1.15#
title