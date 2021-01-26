Son dakika: Bakan Pekcan: "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek."
26.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:56
Son dakika haberlerine göre Bakan Pekcan: "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.
Bakan Pekcan: "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya