Son dakika: Bakan Pekcan: "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek."
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Son dakika: Bakan Pekcan: "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek."

26.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 26.01.2021 10:56
Son dakika: Bakan Pekcan:

Son dakika haberlerine göre Bakan Pekcan: "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek.

Bakan Pekcan: "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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Şu an buradasınız: Son dakika: Bakan Pekcan: "Gerekli şartları taşıyan esnaflarımız, başvurularını bugünden itibaren 31 Mart saat 23.59'a kadar e-Devlet üzerinden yapabilecek." - Haberler
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