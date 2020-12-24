Son dakika! Bakan Pekcan: "(Esnaf ve sanatkara destek) e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz."
24.12.2020 12:09 | Son Güncelleme: 24.12.2020 12:12
Son dakika ekonomi haberine göre Bakan Pekcan: "(Esnaf ve sanatkara destek) e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz.
Bakan Pekcan: " (Esnaf ve sanatkara destek) e-Devlet üzerinden yapılabilecek başvuruların ocak ayının ilk haftası itibarıyla başlamasını öngörüyoruz."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır