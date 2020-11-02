Son dakika... Bakan Pekcan: "Ekimde ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar oldu, ithalatın yüzde 87,8'i ham madde ve yatırım mallarından oluştu."
02.11.2020 12:05 | Son Güncelleme: 02.11.2020 12:08
Son dakika haber... Bakan Pekcan: "Ekimde ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar oldu, ithalatın yüzde 87,8'i ham madde ve yatırım mallarından oluştu.
Bakan Pekcan: "Ekimde ithalatımız yüzde 8,5 artışla 19 milyar 729 milyon dolar oldu, ithalatın yüzde 87,8'i ham madde ve yatırım mallarından oluştu."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır