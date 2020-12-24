Pekcan, "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı"na katıldı (1)
24.12.2020 13:20 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:30
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığı ve Google Türkiye iş birliğinde düzenlenen "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı"nda konuştu.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığı ve Google Türkiye iş birliğinde düzenlenen "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı"nda konuştu. (1)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu