Pekcan, "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı"na katıldı (1)
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Pekcan, "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı"na katıldı (1)

24.12.2020 13:20 | Son Güncelleme: 24.12.2020 13:30

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığı ve Google Türkiye iş birliğinde düzenlenen "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı"nda konuştu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bakanlığı ve Google Türkiye iş birliğinde düzenlenen "Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı"nda konuştu. (1)

Pekcan, 'Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı'na katıldı (1)
Pekcan, 'Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı'na katıldı (1)
Pekcan, 'Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı'na katıldı (1)
Pekcan, 'Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı'na katıldı (1)
Pekcan, 'Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı'na katıldı (1)
Pekcan, 'Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı'na katıldı (1)
Pekcan, 'Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı'na katıldı (1)
Pekcan, 'Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı'na katıldı (1)
Pekcan, 'Dijital Dönüşümle Fark Yaratan Esnaflar Programı'na katıldı (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şakir Aksu

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